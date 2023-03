To o novi skladbi Saše Lendero pravi nekdanji partner #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miho Hercoga lahko vsak četrtek spremljamo v komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled, v katerem komentirajo dogajanje v eksperimentu Poroka na prvi pogled. Obenem pa Miha, odkar je samski, dela veliko na sebi. Hodi v fitnes, je aktiven na socialnih omrežjih in še bolj skrbi za zunanji videz. A ne glede na vse, njegova prva ljubezen ostaja – glasba.

Pravi, da se trenutno ukvarja tudi z glasbenimi projekti za Nemčijo, nekaj novega posla ima tudi doma. "Ker se mi zdi, da je treba slovensko glasbo malo podpreti, ker je bila dolga leta zapostavljena zaradi južne kulture."

Miha je tudi avtor glasbe pri novi skladbi njegove nekdanje žene Saše Lendero. Pesem z naslovom Ta noč je naša (O, ja, ja) je objavila danes in ima že skoraj sedem tisoč pregledov. Ustvarila sta jo pred približno pol leta, pravi. Zdaj le upa, da bo pesem postala ponarodela pivska pesem. Več v zgornjem videu.

Kako je slišati in videti njuno glasbeno sodelovanje, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Saša je že obljubila, da čeprav preživlja težke čase in je ta pesem poskočna, bo čas tudi še za obračun s preteklostjo. Ob izidu nove skladbe je zapisala: "Življenje, radost, smeh, prijatelji, zaupanje, trenutki sreče in smisla – morajo vedno premagati vse, kar boli. Pojem zase in za vas."

