Anita razočarana: Damir je prespal drugje #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21.00, sta se v težavah nepričakovano znašla tudi Damir in Anita. Kje se je zalomilo?

"Vse skupaj je šlo prehitro. Malce se bo treba odmakniti in razmisliti. Na medenih tednih je vse rožnato, ko prideš v resnično življenje, se pa vse spremeni," je sprva dejal Damir. Tudi Anita je potrdila, da sta se z Damirjem začela oddaljevati, ko sta prišla v stanovanje: "Damir je namreč šel po svoje in neki način me je kar malo zapostavil."

Damir pa se je na drugi strani branil: "Ne more mi ženska po dveh tednih očitati, koliko časa sem bil na treningu. Takoj me je začela klicati, zakaj tako pogosto hodim na treninge … Tukaj je pa meja, ker če ti ženska po dveh tednih ne pusti trenirati, kaj bo delala šele potem?!" Anita pa je pojasnila, da je na podlagi tega, da oba sodelujeta v eksperimentu, pričakovala, da bosta več časa preživela skupaj.

Anita je razkrila, da je napetost med njima narasla do te mere, da je Damir za dve noči odšel nazaj domov. "Ko je odšel, sem se počutila žalostno, jezno in osamljeno," je še priznala. Damir pa je na samem povedal, da imata z Anito različen pogled na vse, in poudaril:

"Jaz v svojem življenj ne potrebujem oseb, ki me bodo neprestano klicale, kje sem, kako sem, kaj delam … Tega imam vrh glave. Briga me za kemijo, ki jo imava. Tega se ne grem več. Ni mi vseeno, ampak bolje, da se to pokaže zdaj kot pa čez pol leta. Bolje, da zdaj vidiva, da nisva za skupaj, kot pa čez pol leta. Očitno sva iz dveh različnih svetov."

