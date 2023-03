"Po zmenku z Žanom se bom težko vrnila domov k možu" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po odmevnem prepiru z Meri se je Žan odločil, da se bo o svojih občutjih pogovoril z Mašo. Povabil jo je na kavo, ona pa v tem ni videla nobene težave: "Jaz se ne počutim nič krivo, ker sem šla na pijačo z Žanom. On me je vsaj nekam povabil, medtem ko me Matevž ni še nikoli."

Žan ji je nato pojasnil, zakaj se je z Meri sprl, in dejal, da se bo umaknil od nje. Maša mu je odvrnila, da razume tako njega kot njo. "Meni je grozno, ker se vidva ne razumeta, ker sta oba zelo v redu. Že nista združljiva," je še dodala Maša, to pa je zmotilo Žana:

"No, tega, zakaj nisva združljiva, jaz ne razumem. Meri bi namreč lahko mojo energičnost in pozitivo dojela kot razbremenitev, saj bi se lahko sprostila, zabavala in tudi ona pozabila na neke slabe stvari." Nato pa je tudi Maša potarnala o njenem odnosu z Matevžem: "Midva se sploh ne ujameva. Jaz ne morem biti sama z njim 10 minut! Samo čakam, da grem ven."

Žana je nato zanimalo, ali mu je za razliko od Meri vsaj dala priložnost. "Jaz sem poskusila, ampak ni šlo," mu je zatrdila Maša, nato pa dodala: "Ne ljubi se mi biti tista tečna ženska, ki samo govori, česa ne delava, in dajati pobudo za vse aktivnosti." Oba sta nato potarnala, da se s svojima partnerjema sploh ne moreta pogovarjati, ugotovila pa sta, da imata eno skupno lastnost – oba se rada smejeta.

Maša je po koncu pogovora dejala: "Kar težko se mi bo vrniti domov in biti v istem prostoru in iti spat z osebo, s katero sva pravkar imeli konflikt. Najraje ne bi spala v istem prostoru kot Matevž." Podobna občutja pa so prevevala tudi Žana: "Po tem pogovoru z Mašo se mi bo zagotovo neprijetno vrniti k Meri. Ob njej se počutim povsem na tleh, med tem ko se ob Maši počutim kot pravi jaz."

