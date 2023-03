"Jaz imam rada čistega moškega" #video

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 21. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. V njej se Špela Grošelj, Tanja Kocman in Miha Hercog pogovarjajo o dogajanju v šovu Poroka na prvi pogled, tokrat pa se jim je pridružila še Ana Maria Mitič. Skupaj so tokrat pod drobnogled vzeli Matevža.

Špela je sokomentatorje sprva vprašala, ali so opazili, koliko stvari je ob vselitvi v novo stanovanje prinesla Maša in koliko Matevž. Ona je namreč imela več potovalnih kovčkov, medtem ko je Matevž s seboj vzel zgolj en manjši nahrbtnik.

"Jaz sem to opazil, moram pa reči, da zdaj, ko spremljam vse skupaj, ona gotovo potrebuje več stvari glede na to, da je res dolgočasen," je dejal Miha Hercog, ki pa je bil deležen hitre replike Ane Marie Mitič: "Ne delajmo krivic tistim, ki so morda malce bolj mirni in introvertirani. Jaz razumem te ljudi, ki so bolj zadržani, ker mislim, da se v njih tako kot v školjki skriva biser. Ni pa nujno! Včasih se v njih lahko skriva tudi mulj."

Ob tej izjavi so se sprva vsi zasmejali, Špela pa je nato kolegico Tanjo povprašala, kaj meni, da količina prtljage pove o osebi. "Matevž je vedno v pripravljenosti, da čim prej pobegne s tem nahrbtnikom, tako da se mi zdi praktičen človek," ji je odvrnila Tanja, Špelo pa je nato zanimalo, ali se ji potemtakem zdi Matevž enostaven, preprost in skromen.

"Kaj pa vem … Jaz sem tudi preprosta in skromna, pa imam vedno veliko prtljage. Ne samo v življenju, ampak tudi glede oblačil," je odgovorila Tanja. Vsi komentatorji so se strinjali, da je količina prtljage pri moškem in ženskem spolu že v osnovi drugačna, ker imajo ženske že kozmetike toliko, da se jo lahko spravi v en kovček.

Za konec pa je Tanja priznala: "Mene bi zaskrbelo, če bi šla nekam živet, moški pa bi tja prišel samo z nahrbtnikom, ker je dobro, če imaš vsaj za osebno nego nekaj izdelkov in pa da se kdaj preoblečeš. Meni osebna higiena ustreza, ne vem sicer, kako je pri drugih, ampak jaz imam rada čistega moškega."

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 20. uri. Vsakič ji sledi še satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem z začetkom ob 21. uri. Pred tem pa si lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri ogledate tudi epizodo šova Poroka na prvi pogled.

Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.