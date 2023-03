Med snemanjem tega filma je Sean Connery skoraj umrl

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22. uri ogledali film Iz Rusije z ljubeznijo (From Russia With Love). V glavni vlogi agenta 007 bo nastopil Sean Connery, v nadaljevanju pa si lahko preberete nekaj zanimivosti o tej filmski uspešnici.

To je najljubši film kar dveh igralcev vloge agenta 007.

Iz Rusije z Ljubeznijo (From Russia With Love) sta za svoj najljubši film iz serije uspešnic o Jamesu Bondu izbrala kar dva igralca. Eden od teh je bil Sean Connery, ki je sicer v vlogi Bonda nastopil sedemkrat, in pa Daniel Craig, ki je v vlogi Bonda nastopil petkrat.

Med snemanjem so neprestano popravljali scenarij.

Studio je želel nadaljevanje prvega filma o Jamesu Bondu (Dr. No) v filmskih gledališčih predvajati že leto pozneje, zato so bili avtorji akcije Iz Rusije z ljubeznijo pod velikim pritiskom. Tega je najbolj občutil scenarist Richard Maibaum, ki je moral med samim snemanjem neprestano popravljati scenarij.

Sean Connery. Foto: promocijsko gradivo Tokrat je glavni igralec navdušil tudi Iana Fleminga.

Ian Fleming je avtor knjig o Jamesu Bondu, zato si je posledično tudi najbolje ustvaril podobo o tajnem agentu, ki pa ji Sean Connery v prvem filmu Dr. No po njegovem mnenju ni ustrezal, saj nima takšne preteklosti kot glavni junak. Ne glede na to pa ga je Sean Connery s filmom Iz Rusije z ljubeznijo naposled le navdušil, in to toliko, da je Jamesu Bondu v svojih knjigah dodal še škotskega prednika.

Eden od glavnih igralcev je bil tudi Robert Shaw, ki je v višino meril nekaj več kot deset centimetrov manj kot Sean Connery. Tako je moral med vsakim prizorom, ki ga je posnel s Conneryjem, stati na leseni pručki.

Robert Shaw. Foto: promocijsko gradivo To je bil zadnji film, ki si ga je ogledal umrli ameriški predsednik.

V času izida filma je v Združenih državah Amerike predsedoval John F. Kennedy, ki je knjigo Iz Rusije z ljubeznijo označil za eno svojih najljubših. Na podlagi podatkov, ki jih v svoji knjigi Smrt predsednika (Death of the President) navaja avtor William Raymond Manchester, pa je bil istoimenski film tudi zadnji, ki si ga je JFK ogledal dva dneva pred atentatom.

Glavni igralec je na snemanju skoraj izgubil življenje.

V filmu iz Rusije z ljubeznijo je Sean Connery večino kaskaderskih vložkov opravil kar sam. To je vključevalo tudi izjemno nevaren prizor s helikopterjem, ki ga boste lahko videli proti koncu filma. Pilot je bil namreč zelo neizkušen, zato je med snemanjem skoraj oplazil Seana Conneryja in tako ogrozil njegovo življenje.

