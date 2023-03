Mož jo je spravil v jok #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled, v katerem je nazadnje počilo med Žanom in Meri, ki je celo zagrozila, da bo spakirala kovčke in ga zapustila.

"S kakšnimi pričakovanji si prišla v šov?" je najprej zanimalo Žana, Meri pa mu je odvrnila: "S pričakovanji, da bom z nekom, ki ne pije alkohola, ki bo starejši od mene in ki se ne bo šalil glede določenih stvari." Žan se je čudil njenim zahtevam, saj jo je opomnil, da bi že prvi dan morala starost odmisliti, ker tudi njega ne moti, da je ona starejša.

Žan pa se je nato spotaknil še ob njene opazke o njegovem pitju alkohola. "Nisem 'kronik'. Nikoli nisem imel težav z alkoholom. Ti si jih mogoče imela, vendar se zaradi tega, ker me vidiš v isti luči, počutim užaljenega," je priznal. Meri se je branila, da je to njena stvar, Žan pa ni mogel ostati tiho: "To ni res. Ti komentiraš moje pitje in zaradi tega ne želim, da sem videti, kot da sem 'kronik'. Ti je to jasno?!"

Nato pa je Žana zanimalo, kdaj mu je nameravala povedati, da je njena toleranca do alkohola ničelna. Meri se je branila, da je čakala, saj od svojega zadnjega fanta, zaradi katerega je tudi prenehala piti, ni bila še v resni zvezi in da zato tudi zdaj ne ve, kako naj se obnaša.

Na samem je v solzah dodala: "Povedala sem že, da je v ozadju tega, da ne pijem, težka zgodba. Če me ne razume niti pri nekih neumnih stvareh, mu nečesa takega ne morem razložiti. Ne bi se pa potem smel delati norca iz teh stvari. Ker če se, ko ve, da mi je težko, kako naj ga jaz potem dojemam zrelega za karkoli drugega …"

Meri je nato Žanu dejala, da sta več kot očitno ugotovila, da nista eden za drugega in da je najbolje, da spakira kovčke. Žan pa ji je rekel: "Meni se zdi to, da si ti zdaj že drugič povedala, da boš spakirala in šla, od 29. letne ženske, iskreno povedano, neumno."

Meri mu je na to odgovorila: "Ne vem, poskusila bom izpeljati teden tako, da se ne pobijeva." Žan pa je razočarano odvrnil: "Dober načrt imaš."

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Nocoj pa si boste lahko ob 20. uri ogledali še komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, ki ji bo ob 21.20 sledila še satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem!

Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.