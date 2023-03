Meri jezno: Moti me, da pije in kadi #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njem sodelujeta tudi Žan in Meri, njun odnos pa se je precej zaostril. Kaj je bil povod za to?

Žan se je na medenih trudil prek pogovora spoznati svojo ženo, a Meri nad tem ni bila navdušena. "Ti bi rad izvlekel iz mene, ne vem, kaj, ampak dejansko ni nič več za izvleči," mu je sitno dejala. Žan se je branil, da ne želi nič izvleči iz nje, ampak se samo malce več pogovarjati, saj je prepričan, da drug drugega lahko spoznata samo prek pogovora.

"Imam občutek, da ne more sprejeti mojega tempa spoznavanja. Po eni strani govori, da ga sprejema, po drugi pa se izkaže, da bi on že zdaj rad veliko več. Počutim se, kakor da sem prisiljena delati korake naprej, čeprav še nisem tam. Vse se mi zdi prehitro," je na samem pojasnila Meri.

Tudi Žanu je iskreno dejala, da se ji njuni pogovori zdijo prisiljeni. "Če se namensko ne bova pogovarjala, se ne bova nikoli nič pogovorila. Tudi ko greš na zmenek, moraš osebi postavljati vprašanja in jih želiš prejeti nazaj. Ne vem, kako se sicer spoznavate na Primorskem," ji je odvrnil Žan, na samem pa priznal:

"Zdi se mi, kot da je ne zanimam. Ne vem, ali je pričakovala kaj drugega od človeka, pa se še ni sprijaznila s tem, da bi drugačnemu človeku dala priložnost. Če lahko povem po pravici, zaradi tega, ker je vegetarijanka in ne pije alkohola, nimam nič od nje."

Na samem se je izpovedala tudi Meri: "Moti me pitje alkohola. Ob sebi nočem imeti osebe, ki pije. Vem, da je to gurmansko in da se spije kozarec vina ob kosilu, ampak me moti, če je to vsak prekleti dan. Moti me tudi kajenje. Ko sem ga vprašala, ali kadi, mi je rekel, da ne, potem pa si je čez dva dni kupil tobak."

Ključni problem pri zakoncih je tudi povsem različen humor, ki ga imata. "Mislil sem, da sem smešen, zdaj pa vidim, da jo dolgočasim," je potarnal Žan.

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Nocoj si boste lahko ob 20. uri ogledali še komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, ki ji bo ob 21. uri sledila satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem.

