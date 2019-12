Štirje oskarjevci preživeli noro noč v Vegasu #video

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali komedijo Legende v Vegasu (Last Vegas), v kateri so moči združili štirje z oskarjem nagrajeni filmski zvezdniki. Nekateri so film označili za Prekrokano noč za malo starejše, saj so glavne vloge v filmu pripadle samo zvezdnikom s precej dolgo kilometrino v svetu filma.

Štirje glavni igralci v filmu imajo skupaj v lasti kar šest oskarjev, devetkrat pa so bili za nagrado nominirani. Njihova skupna starost ob snemanju filma pa je bila kar 281 let.

Navdušenje nad sodelovanjem v filmu je najbolj slikovito opisal Morgan Freeman: "Četudi bi mi dali telefonski imenik namesto scenarija, bi sprejel to vlogo. Na kupu so zbrane same ikone našega časa in čeprav so se naša življenja neprestano prepletala, smo zdaj prvič sodelovali skupaj pri filmu."

Kevin Klein, Robert DeNiro, Michael Douglas in Morgan Freeman

Film govori o štirih priletnih prijateljih, ki se po dolgih letih dolgočasnega upokojenskega življenja odločijo za poslednjo noro avanturo v Las Vegasu, da proslavijo prihajajočo poroko večno samskega Billyja, ki ga igra Michael Douglas.

Douglas je v filmu odvetnik, ki je ravno dopolnil 70 let in je tik pred tem, da se bo poročil z žensko, ki je pol mlajša, kar ni daleč od njegove situacije v resničnem življenju. Njegova žena Cathrine Zeta-Jones je od njega mlajša kar 25 let.

Igralec je povedal, da gledalci po njegovem mnenju pogrešajo filme, namenjene starejšim generacijam. "Naša generacija še vedno občuduje svoje filmske zvezde in si nas še vedno želijo videti na delu, tako kot smo bili zadnjih 30 ali 40 let."

Režiser filma John Turteltaub je dodal, da je želel posneti film, ki se ukvarja z resničnimi čustvenimi in psihološkimi vprašanji, ki jih doživlja ta generacija: "Ta generacija je nekaj posebnega. So prvi, ki pri 80 letih še vedno skačejo iz letala ali pa so se tretjič poročili pri sedemdesetih. Seveda je nekoč treba odrasti, po drugi strani pa obstajajo radosti, ki se jim nikoli ne bi smeli odreči in ta film govori ravno o veselju do vseživljenjskega prijateljstva."

Odbito komedijo z Robertom DeNirom, Morganom Freemanom, Michaelom Douglasom in Kevinom Kleinom si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri.

