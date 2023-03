"Počakaj, da vidiš, kakšne spodnjice nosim" #video

V šovu Poroka na prvi pogled bomo nocoj lahko priča velikemu presenečenju. Maša in Žan bosta namreč ugriznila v prepovedno jabolko in čeprav sta poročena z drugima kandidatoma, odšla na kar dva zmenka, enega od teh pa bo popestrilo tudi flirtanje.

Žan in Maša sta se po tem, ko sta se srečala v preddverju, odpravila na sprehod ob Ljubljanici. Medtem ko se je Maša za svoj sprehod lepo oblekla, je bil Žan v trenirki popolno nasprotje njenim petkam. To je opazil tudi sam: "Danes si pa res urejena. Jaz se počutim kot kmet."

Maša se je ob tem zahihitala in dejala, da ni ona nič kriva za to, Žan pa je poudaril, da je tudi to stil. Obute je imel nogavice z Batmanom in jo vprašal, ali je kdaj že imela fanta, ki bi si jih nadel. Maša je odločno odvrnila, da ne, Žan pa ji rekel: "Počakaj, da vidiš, kakšne spodnjice nosim."

Stvari se bodo več kot očitno začele zapletati. Le kaj bosta na vse skupaj porekla njuna partnerja?

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri!

