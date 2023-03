Vlasta: Jaz nisem ovca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Vlasta poudarila, da sicer zelo rada za svojega moža postori vse, ampak da pri tem ni kakšna ovca, ki bi se pustila slepo voditi.

Vlasta je prava gospodinja, ki svojemu možu z veseljem zlika tudi perilo, kar je Roku zelo pomembno. "Všeč mi je, če ženska poskrbi zame, pa tudi če je to damo likanje srajce. To mi pomeni, da si želi, da sem lep v njeni družbi, in ob tem se zelo dobro počutim," je priznal Rok.

Na drugi strani pa je Vlasta priznala: "Zanj mi ni problem narediti karkoli, ker tudi njemu ni zame. Nisem pa neka ovca, ki bi se pustila voditi in imela občutek, da bi morala neke stvari narediti zato, ker je on moški, jaz pa sem ženska. Mislim, da je med nama vse vzajemno, zato mi ni nobene stvari težko storiti."

