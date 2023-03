Zgodba, kako je prišla do prvega psa, vas bo zagotovo nasmejala #video

Komičarka in radijska voditeljica Tanja Kocman, ki je tudi del komentatorske ekipe v oddaji Poroka na drugi pogled, v kateri vsak četrtek ob 20. uri podrobno pokomentirajo pestro dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled, je velika ljubiteljica psov. Voditelj Klemen Bučan jo je v oddaji Kolo sreče, ki si jo boste lahko ogledali nocoj, zato povprašal o nenavadni prigodi, po kateri so ji starši kupili prvega psa.

Foto: Planet TV

"(Starši) niso želeli, da bi imela psa, in potem sem v svojem imaginarnem svetu vzela poleno in je imel tak 'štikel' gor. Na tisto sem zavezala vrvico in pač vlekla po svoji vasi in govorila: 'Piki, pridi, Piki, pridi.' In ker sem s tem kar sramotila svoje starše - 'Joj, kaj bodo pa sosedje mislili, da je hčerka čisto 'kuku' -, sem potem dobila psa," je o zabavni prigodi povedala Tanja Kocman. Več v zgornjem videu.

Kako se bo Tanja Kocman odrezala v kvizu Kolo sreče, pa lahko preverite nocoj.

