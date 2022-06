Dekleta iz Poroke na prvi pogled ugnale fante in odnesle glavno nagrado #video

V oddaji Družinski dvoboj, ki je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45, smo tokrat spremljali zanimiv dvoboj med dekleti in fanti iz šova Poroka na prvi pogled. Pri ugibanju, kaj je pri posameznem vprašanju odgovorilo sto Slovencev, so bile uspešnejše Nina, Monja, Hajdi in Danica, ki so na koncu osvojile tudi glavno nagrado.