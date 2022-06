Tako zveni, ko voditelj moči združi z Game Over #video

V oddaji Družinski dvoboj so se tokrat pomerili glasbeniki. Legenadarna glasbena skupina Game Over je moči združila s pevcem Sebastianom, nasproti pa jim je stal ansambel Galama. Med oddajo smo lahko videli tudi zabavno glasbeno točko, po kateri je voditelj Žan Papič dobil ponudbo, da se pridruži Game Over.

V tokratnem Družinskem dvoboju je po petih igrah več točk zbrala ekipa, v kateri so bili Mark, Steffanio in Dennis iz Game Over ter Sebastian, zato so se uvrstilu v veliki finale, medtem, ko so morali fantje iz ansambla Galama igro zapustiti.

Finalno igro sta nato odigrala Sebastian in Dennis, a skupaj nista uspela zbrati 200 točk, zato fantje na koncu niso osvojili glavne nagrade 5 tisoč evrov, amapak so se poslovili z zneskom, ki so ga priigrali med oddajo.

Toda bolj kot končni znesek je bilo tekmovalcem pomembno, da so se med igro zelo zabavali. Za to je ves čas skrbel tudi vedno zabavni voditelj Žan Papič. Med drugim je s fanti iz Game Over združil moči v glasbeni točki in navdušil občinstvo v studiu, dobuil pa je tudi ponudbo, da bi postal njihov član. Več v zgornjem videu.

