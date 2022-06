Poglejte, kako mama kliče Challeta Salleta #video

Zabavni kviz s še bolj zabavnim voditeljem Žanom Papičem bo že danes premierno predvajan na Planetu. Za glavno nagrado pet tisoč evrov se bosta pomerili družini Denisa Porčiča - Chorchypa in Challeta Salleta, katerega pravo ime je Saša Petrović.

Ker ga vsi veliko bolj poznajo po umetniškem imenu, je voditelj napačno domneval, da mu Saša reče le njegova mama.

"Ona je edina, ki mi reče Sašo, čeprav sem Saša. Ko sem bil otrok, so se norčevali iz mene, in sem se jezil, zakaj so mi morali dati ime za punčko. Mami sem rekel, da mi lahko reče Sašo. In res, od takrat naprej mi ona reče Sašo," je pojasnil priljubljeni raper, ki bo v oddaji v vlogi glave družine. Več v zgornjem videu.

Ob njem bo še njegovo dekle, fitnes trenerka in manekenka Yvonne, sestra Maja in njen mož Marko. Kako uspešni bodo v kvizu, v katerem se bodo pomerili proti družini Denisa Porčiča - Chorchypa, lahko preverite nocoj na Planetu.

