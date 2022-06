V prvi oddaji Družinskega dvoboja se bosta spopadla Chorchyp in Challe Salle

Junij na Planet prinaša Družinski dvoboj, slovensko različico enega najbolj priljubljenih kvizov na svetu, ki ga bo vodil Žan Papič. Že premierna oddaja, ki bo v ponedeljek ob 19.45, bo poskrbela za pravi dvoboj dveh znanih mišičnjakov, saj si bosta s svojima družinama nasproti stala Denis Porčič - Chorchyp in Challe Salle.

Chorchyp bo imel kot glava družine Porčič v svoji ekipi polbrata Davida, bratranca Denisa, ki je njegov soimenjak, in bratrančevo boljšo polovico Tanjo. Na drugi strani bo v vlogi glave družine Petrović nastopil Challe Salle, ob njem pa bodo njegovo dekle Yvonne, sestra Maja in njen mož Marko.

Družinski dvoboj bo na Planetu od ponedeljka do četrtka ob 19.45, tudi v prihodnjih oddajah pa se nam obeta več znanih obrazov. V torek bo z nami družina Cok, katere glava bo mlada igralka in producentka Lea Cok, na drugi strani pa se bo za nagrado potegovala družina Lešnjek z glavo družine, pevko Sašo.

V sredo nas v tretji oddaji čaka glasbeni spopad, eno ekipo bodo namreč tvorili člani skupine Game Over in Sebastian, drugo ekipo pa bodo sestavljali fantje iz ansambla Galama. V četrtek ne zamudite še ene prav posebne igre ugibanja mnenja stotih Slovencev in Slovenk, saj si bodo nasproti stali dekleta in fantje iz Poroke na prvi pogled.

Priljubljeni kviz Družinski dvoboj sicer na malih ekranih po svetu kraljuje že več kot 50 let, svoje različice pa je posnelo več kot 50 držav po svetu. V kvizu se med seboj pomerita dve štiričlanski ekipi družinskih članov. Na začetku predstavnika vsake družine poskušata prva pritisniti na gumb in odgovoriti na vprašanje z najpogostejšim odgovorom stotih vprašanih ljudi. Če predstavnik družine pove najpogostejši odgovor, lahko njegova skupina prevzame igro in razkrije vse preostale odgovore. Družina, ki se prebije v finale tekmovanja, se poteguje za glavno nagrado.

Odgovori v kvizu Družinski dvoboj so sestavljeni na podlagi raziskave med stotimi ljudmi. Tekmovalci morajo ugotoviti, kaj je bil najpogostejši odgovor anketirancev, in zbrati čim več točk. V kvizu tako ni toliko potrebno znanje kot povezanost v ekipi in dobre asociacije. Včasih pa je treba staviti tudi na kakšno drzno idejo – in se seveda zabavati.

Družinski dvoboj na Planet prihaja že v ponedeljek, 6. junija, in bo na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Prav tako v ponedeljek, 6. junija, bo ob 20.45 na sporedu povsem sveža, 9. sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija.

