Samski Omar Naber si želi vsaj tri otroke #video

Pesem z naslovom Ogenj je že pred 20 leti napisal prijatelj pevca Omarja Naberja. "Potem pa me je čez 20 let ta fant povabil na svojo poroko in seveda sem šel, s kitaro, po nekaj pesmih pa sem se spomnil, da bi lahko odpel tudi to. Začel sem in on je bil navdušen. Roke je vrgel v zrak in pel z menoj ter bil vidno ganjen. Lepa kemija je bila v zraku in odločil sem se, da mu bom za darilo na to pesem posnel še videospot," je razkril Omar.

Glasbenik je razkril, da sam ogenj z lahkoto prižge, prav posebna iskra pa zažari vedno, ko je v družbi otrok. "Obožujem njihovo brezskrbnost in željo po igri ter to, da so vedno veseli," je pojasnil glasbenik, ki je nato priznal, da je tudi varuška za otroke svojih prijateljev, saj se odlično razume z vsemi, ki so mlajši od pet let.

Omar je nato razkril eno od prigod, ki jih je doživel kot varuška: "Enkrat smo se z otroki lovili in skrivali po stanovanju, starša pa sta prišla domov. Povedala sta mi, da sta v spodnjem nadstropju poslušala, kako se lovimo, kričimo, in dejala, da je to tako simpatično, da sploh nista želela priti gor. Meni pa take stvari vedno ostanejo v lepem spominu."

Glasbenik je priznal, da bi sam z veseljem imel tri ali štiri otroke, ampak še ni našel prave mamice: "Bo, ko bo, če bo." Omar je ob koncu pogovora dejal, da si za svojo potencialno mamico želi žensko, s katero se drug drugega ne bi nikoli naveličala in ki bi sprejela njegov glasbeni življenjski slog, ki od njega zahteva veliko odsotnosti.

