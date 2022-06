Mikič že na začetku poskrbel, da je voditelj nekajkrat ostal brez besed #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 na Planetu se nam obeta še ena nadvse zabavna oddaja Družinskega dvoboja. S svojo ekipo se bo za glavno nagrado potegoval tudi exatlonovec Igor Mikič - Mišica, ki je znan po svojih zanimivih izjavah. Tokrat ne bo nič drugače in voditelj Žan Papič je že na začetku oddaje nekajkrat ostal brez besed, v studiu pa ob tem ni manjkalo smeha.

V Družinskem dvoboju bomo tokrat spremljali exatlonovsko obarvan obračun, saj si bosta s svojima ekipama nasproti stala Igor Mikič - Mišica in Tina Gaber. Že v uvodnih minutah oddaje, ki si jo boste na Planetu ogledali nocoj, ne bo manjkalo smeha. Ob predstavitvi svoje ekipe je namreč priljubljeni Mišica z izjavami v svojem slogu voditelja Žana Papiča nekajkrat pustil brez besed.

"Kaj vi govorite? Vidim, da mi je oddaja že ušla iz vajeti," je dogajanje na začetku oddaje v smehu pokomentiral voditelj, ki le redko ne najde pravih besed. Več v zgornjem videoposnetku in v nocojšnji oddaji Družinski dvoboj.

Ekipi Mikič in srne se bo v oddaji poskusila zoperstaviti ekipa Tina in srnjaki, ki jo sestavljajo Tina Gaber ter njeni prijatelji Matej, Klemen in Mihael.

Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Od ponedeljka do četrtka ob 21. uri pa na Planetu lahko spremljate tudi najnovejšo sezono avstralske različice šova Poroka na prvi pogled. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

