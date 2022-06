V Družinskem dvoboju tokrat spopad ekip Igorja Mikiča - Mišice in Tine Gaber

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Družinski dvoboj bo tudi nocoj nadvse pestro, saj se bosta za glavno nagrado pomerila exatlonovec Igor Mikič - Mišica, ki je v svojo ekipo uvrstil tri postavna dekleta, in vsestranska Tina Gaber, ki je s seboj v oddajo pripeljala tri postavne sotekmovalce. "Misica proti Mišici" je tokratni dvoboj poimenoval zabavni voditelj oddaje Žan Papič.

V Družinskem dvoboju se nam tokrat znova obeta spopad znanih obrazov. Na eni strani bodo stali Igor Mikić in srne, kot so poimenovali svojo ekipo, ob Mišici pa bodo, kaj je sto Slovencev odgovorilo na zastavljeno vprašanje, ugibale exatlonovka Alja, vplivnica Mery ter ljubiteljska operna pevka Lara.

Na drugi strani bodo svoje znanje in srečo preizkušali ekipa Tina Gaber in srnjaki, v kateri se bomo poleg Tine preizkusili teniški trener in profesionalni igralec pokra Matej, podjetnik Klemen ter Tinin najboljši prijatelj Mihael.

Kdo bo uspešnejši v tem dvoboju in ali bo tudi tokrat katera od ekip uspelo priti do glavne nagrade, lahko preverite že v nocojšnji oddaji Družinski dvoboj.

Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Od ponedeljka do četrtka ob 21. uri pa na Planetu lahko spremljate tudi najnovejšo sezono avstralske različice šova Poroka na prvi pogled. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

