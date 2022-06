Nekdanja exatlonovka presenetila s priznanjem #video

V oddaji je najprej spregovorila o svoji izkušnji v Exatlonu. Na začetku je namreč veljala za plaho, neodločno in tudi precej čustveno. "Bila je neverjetna in neopisljiva preizkušnja, sem zrasla oziroma sem se utrdila, čeprav ne dovolj, bi morala še malo ostati. Tega ne bom nikoli pozabila in bi šla takoj nazaj. Upam, da me vzamejo tudi v naslednjo sezono," je povedala Sanja.

Voditelj je nato spregovoril tudi o vozniških sposobnostih Prekmurke. "Sinička mi je prišepnila, da si bila enkrat tako plaha, da si nisi upala niti speljati."

"Ja, nisem ravno dobra voznica, priznam," je dejala Sanja in z izjavo kar nekoliko presenetila. Dodala je, da ji težave povzročajo predvsem križišča brez semaforja. "Če so ostali avtomobili zelo hitri, raje počakam. Počakam, da pride kdo in ustavi promet," se je pošalila priljubljena exatlonovka.

"V Prekmurju imajo samo en semafor in izpit opraviš brez težav. Potem pa se ne znajdeš, ko je treba," je v svojem slogu ugotavljal voditelj. "Ali pa ga kupiš," mu je v smehu odvrnila Sanja. "No, pa smo povedali nekaj, kar ne bi smeli," je njeno izjavo pokomentiral voditelj. Več v zgornjem videu.

Novakovim bo nasproti stala simpatična družina Dolinšek, ki jo bodo predstavljali oče Mitja, ki bo nastopal v vlogi glave družine, in trije sinovi: dvojčka Jaka in Maks, mlada vplivneža, ki se navdušujeta nad petjem in sinhronizacijo risank, ter njun starejši brat Luka, ki je po očetu podedoval ljubezen do kuhanja.

Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Od ponedeljka do četrtka ob 21. uri pa na Planetu lahko spremljate tudi najnovejšo sezono avstralske različice šova Poroka na prvi pogled. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

