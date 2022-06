V Družinskem dvoboju tokrat exatlonovka s svojo družino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Družinskem dvoboju nas bo tokrat obiskala prekmurska družina Novak z exatlonovko Sanjo na čelu. Na pomoč ji bodo priskočili mama Romana, oče Drago in sestra Nastja za katero pravijo, da je prava šefica družine.

Družina Novak

Novakovim bo nasproti stala simpatična družina Dolinšek, ki jo bodo predstavljali oče Mitja, ki bo nastopal v vlogi glave družine, intrije sinovi: dvojčka Jaka in Maks, mlada vplivneža, ki se navdušujeta nad petjem in sinhronizacijo risank, ter njun starejši brat Luka, ki je po očetu podedoval ljubezen do kuhanja.

Družina Dolinšek

Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Od ponedeljka do četrtka ob 21. uri pa na Planetu lahko spremljate tudi najnovejšo sezono avstralske različice šova Poroka na prvi pogled. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

