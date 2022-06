Vsem je zastal dih: neverjetna sreča v Družinskem dvoboju #video

V torkovi oddaji Družinski dvoboj, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 19.45, smo spet spremljali zelo napeto končnico, po kateri je družina Kovačević prišla do glavne nagrade.

Za glavno nagrado v kvizu Družinski dvoboj se je tokrat potegovala družina Kovačević z nasmejanim Amelom na čelu, ekipo pa so sestavljali še hčerka Nadja, nekdanja rokometašica in vplivnica, svak Ernest in bodoča svakinja Katarina. Nasproti jim je stala športna družina Marković iz Celja. Njeni člani so bili oče Zoran, žena Petra, simpatična hčerka Ema in sin Kristijan.

Po petih igrah, v katerih so ugibali, kaj je na vprašanja odgovorilo sto Slovencev, so bili uspešnejši člani družine Kovačević in se tako uvrstili v veliki finale. Tam je prva nastopila Nadja, ki je kljub dobrim odgovorom osvojila le 71 točk, zato je Katarino, ki je nastopila kot druga, čakala zelo zahtevna naloga, saj je morala za osvojitev glavne nagrade pet tisoč evrov zbrati še 129 točk.

Čeprav je za trenutek kazalo, da je to misija nemogoče, je s prvimi štirimi odgovori, med katerimi so bili tudi taki, ki so bili najbolj pogosti odgovori stotih Slovencev, svojo ekipo pripeljala do 183 točk. Do glavne nagrade je manjkalo le še 17 točk. Z zadnjim odgovorom je osvojila 19 točk in za vsega dve točki presegla magično mejo, ki prinaša glavno nagrado. Preden so izvedeli rezultat, je vsem v studiu zastal dih, nato pa je sledil val navdušenja. Več v zgornjem videu.

