Nevesta razkrila, ali si bo tudi ona ustvarila profil na OnlyFans

Tamara Djordjević se je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija poročila z Brentom Vitiellom in mu že takoj po obredu povzročila kar nekaj sivih las, Brent pa jo je opisal kot psihopatko. Tamara je javno spregovorila tudi o tem, ali si bo ustvarila profil na družbeni platformi OnlyFans, kar je pogosta praksa avstralskih nevest.

Uporabniki platforme OnlyFans na svojih profilih objavljajo svoje vroče fotografije, za ogled katerih pa je treba plačati. Kar nekaj avstralskih nevest tako zasluži tudi po več tisoč dolarjev na mesec, a Tamara je dejala, da tega ne namerava početi. "Ne predstavljam si, da bi delala kaj takšnega. Mislim, da to ni zame in da bi me oče in brat ubila, če bi izvedela," je pojasnila.

Tamara je naposled zatrdila še, da je ta odločitev trenutna, ne pa dokončna: "Nikoli ne reci nikoli, ampak mislim, da ne bom šla po tej poti."

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00. Vsak dan pa si prej lahko ogledate tudi zabavno oddajo Družinski dvoboj, ki se začenja ob 19.45. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.