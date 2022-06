Najstnika, ki glas posojata risanim junakom sta uspešna tiktokerja #video

Jaka in Maks, ki svojo kariero gradita tudi na družbenih omrežjih, si želita kariero v zabavništvu. Najstnikoma samo na omrežju TikTok sledi več kot 360 tisoč ljudi. Tokrat sta bila pobudnika, da se družina preizkusi v kvizu.

A njunega občinstva ne sestavljajo samo mladi, prepoznal ju bo tudi marsikateri starš, saj svoj glas posojata risanim junakom v risankah in filmih. Ker je ustvarjalnost pomembna tudi na družbenih omrežjih, saj so posnetki tako bolj atraktivni in priljubljeni, bosta to poskušala unovčiti tudi v Družinskem dvoboju. Kje vse lahko slišimo njun glas, pa v spodnjem posnetku.

Tokrat se bosta v kvizu Družinski dvoboj preizkusili družina Novak z exatlonovko Sanjo in družina Dolinšek s tremi brati. Ugibajte in se zabavajte v družbi voditelja Žana Papiča. Bodite z nami nocoj ob 19.45 na Planetu.

