Ženin brez zadržkov razkril: V življenju sem imel približno 350 spolnih partnerk

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, se je za pare začel teden izpovedi. Holly in Andrew sta dobila nalogo, da drug drugemu v pismu napišeta nekaj osebnega. Medtem ko je Holly razkrila nekaj svojih najglobljih misli, je Andrew izdal samo, da obožuje skoke med rjuhe in koliko žensk je imel.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija se je začel teden izpovedi, v katerem pari od strokovnjakov prejmejo različne naloge, ki so namenjene temu, da se med seboj globlje spoznajo. Holly in Andrew sta pri svoji prvi nalogi morala drug drugemu napisati pismo in v njem razkriti nekaj osebnega.

Andrew je svoji nevesti razkril, da naravnost obožuje posteljne aktivnosti, brez zadržkov pa dodal: "Seks slavim in rad ga raziskujem. V svojem življenju sem imel 350 spolnih partneric." To število je nato tudi matematično razčlenil, pomenilo pa naj bi, da je v zadnjih sedmih letih imel vsak teden drugo. Holly ni bilo povsem jasno, kako lahko temu sploh sledi, on pa ji je dejal: "Moje izkušnje v spalnici bi koristile tudi tebi."

Andrew in Holly med opravljanjem prve naloge. Foto: Printscreen Svoje pismo je prebrala Holly, ki je ženinu priznala, da si zelo želi postati mama, a se obenem boji, da bo to priložnost zamudila, saj se z vsakim letom možnosti za to zmanjšujejo. Nevesta se je zavedala, da je načela resno temo, zato je ženinu rekla: "Bojim se, da boš zaradi tega priznanja pod pritiskom. Upam, da te ne bom prestrašila." Dodala je, da ima sama sebe za zelo neuspešno, ker je stara 36 let in nima otrok. Andrew je bil do nje sprva zelo topel in jo tolažil, nazadnje pa se začel distancirati, saj je presodil, da je pritisk nanj morda res prevelik.

Holly je glede vsega skupaj nato rekel: "Mislim, da ne bi mogla biti na bolj ločenih straneh. Ne bi rad zapravljal tvojega časa, ampak mislim, da nisem pravi zate." Nevesta je bila zaradi tega zelo razburjena, nato pa dejala: "Delila sem svoj najgloblji, najtemnejši strah, kar je imelo povsem drugačen učinek, kot bi ga moralo imeti. Prestrašila sem ga. Beži stran od mene in se distancira. Sploh mi ni dal priložnosti …"

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri. Vsak dan si prej lahko ogledate tudi zabavno oddajo Družinski dvoboj, ki se začenja ob 19.45. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.