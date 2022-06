Zakonca sta imela težave v postelji, a ne za dolgo

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00, se je v preteklem tednu začel teden izpovedi. Pari so dobili različne naloge, med opravljanjem katerih so se lahko bolje spoznali. Nekaterim je to predstavljal velik izziv, pri Domenici in Jacku pa jima jo je v zadnji epizodi zagodla intimnost.