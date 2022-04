Priljubljena igralca sta se v kvizu Leta štejejo odlično odrezala #video

V oddaji Leta štejejo smo tokrat lahko spremljali priljubljena igralca Daria Vargo in Alenko Tetičkovič, ki sta tudi zelo dobra prijatelja. V kvizu sta se zelo dobro odrezala in se poslovila s 4.500 evri dobitka.

Dario Varga in Alenka Tetičkovič, ki ju gledalci poznajo po vlogah gospoda Debevca in sestre Franje v priljubljeni slovenski seriji, sta bila ena najboljših tekmovalcev do zdaj, saj jima je šlo ugibanje starosti neznancev zelo dobro od rok. Do velikega finala sta prišla z zneskom devet tisoč evrov, kar je po do zdaj videnem zelo dober dosežek.

Tudi v finalu sta s pomočjo namigov dobro ugibala in že v tretjem poskusu uganila pravo starost neznanca. V žep sta tako pospravila 4.500 evrov in Alenka je povedala, da bo z dobitkom pripravila zabavo ob abrahamu, ki ga bo praznovala prihodnje leto. Dario se je ob tem pošalil, da lahko na zabavo pride tudi občinstvo iz oddaje. Več v zgornjem videu.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.