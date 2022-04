V vlogi sovoditelja se bo preizkusil mladi župnik Dejan Pavlin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na velikonočno soboto bo kandidat za sovoditelja v oddaji Pri Črnem Petru mladi župnik s Krke na Dolenjskem, Dejan Pavlin. Na pobudo njegovih faranov so ga akterji Gostilne Pri Črnem Petru povabili, da bi obogatil velikonočno soboto. Večer bo vse prej kot miren, saj to v družbi stalnih gostov Črnega Petra preprosto ni mogoče.

Da bi župnik Dejan Pavlin lahko bil primeren za Jasninega sovoditelja tako na velikonočno soboto kot tudi sicer, verjame tudi vseslovensko poznani in izjemno priljubljeni Martin Golob, Dejanov nekdanji sošolec na študiju teologije.

Foto: Bojan Puhek

Gledalci bodo zagotovo presenečeni, da mladi župnik v prostem času še zmeraj opravlja delo reševalca, zato bo Jasno in gledalce presenetil v čisto pravi reševalski opravi. Poštarja Peško, gasilca Sašota in belokranjskega gosta, ki je prišel prvič, pa bo spomnil na pravila prve pomoči.

Foto: Bojan Puhek

Glede na to, da je Dejan Pavlin nekoč deloval tudi v Beli Krajini, bo večer nekoliko bolj belokranjsko obarvan. Regon se bo tokrat preoblekel v belokranjskega vinarja in smeha zato ne bo manjkalo. Neverjetno, česa vsega se domisli, samo da bi prišel do brezplačne pijače. Sofija, ki ji zaloge iz tedna v teden kopnijo, blagajniški minus pa je vse večji, pa zato seveda ni najboljše volje.

V soboto zvečer boste izvedeli tudi, ali bo Jasni, gasilcu Sašotu in "vinarju iz Bele Krajine" uspelo prepričati župnika Dejana Pavlina, naj svoje mašno vino zamenja s tistim, ki mu ga bodo ponujali oni.

Naj pesem te pomladi Črnega Petra

V izboru Naj pesem te pomladi Črnega Petra nam bo novo pesem Nobena druga predstavila mlada zasedba iz Dolenjske, Firbci. Za odlično glasbo v oddaji bodo poskrbeli tudi Čuki, ki bodo zapeli osveženo in s plesnimi ritmi obogateno trideset let staro uspešnico Krokodilčki. V pesmi Mogoče pa se bosta Čukom pridružili tudi hčerki Jožeta Potrebuješa, Petra in Eva Potrebuješ.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Nastopili bodo še Skater, ansambel Andreja Bajuka z mlado Viviano Kukar ter Tamburaški orkester Melos, ansambel Gašperja Brunskoleta in ansambel Erazem.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.