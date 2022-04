Ministra v Milijonarju do odličnega dosežka #video

Ministra Mark Boris Andrijanič in dr. Jože Podgoršek sta bila še zadnja tekmovalca v nizu dobrodelnih oddaj kviza Milijonar, kjer so zbirali sredstva za pomoč prizadetim v vojni v Ukrajini. Izkazala sta se z odličnim dosežkom, saj sta za dober namen osvojila pet tisoč evrov.

Ministra sta se pri 12. vprašanju odločila, da ne bosta tvegala z odgovorom in sta se raje poslovila pri zagotovljenem dobitku pet tisoč evrov, ki bo šel v dober namen. Pozneje se je izkazalo, da je bila njuna odločitev pravilna, saj bi bil odgovor, ki sta ga imela v mislih, napačen. Več v zgornjem videu.

Ministra sta tako prispevala k odličnemu izkupičku iz tokratnih dobrodelnih oddaj Milijonarja. V šestih epizodah so na vroči stol Milijonarja sedli še Tomi Meglič in Alenka Dovžan, Gloria Kotnik in Tim Mastnak, Omar Naber in Matjaž Jelen, Challe Salle in Špela Rogelj, Dejan Krajnc in Ana Žontar Kristanc, Sebastian in Tilen Lotrič, Matevž Šalehar - Hamo in Martin Janežič. Vsi skupaj so zbrali 14.500 evrov.

K skupnemu znesku za pomoč Ukrajini so lahko prispevali tudi gledalci s poslanim SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in s tem darovali pet ali deset evrov. S pomočjo VIP tekmovalcev v Milijonarju in SMS donacij je bilo skupno zbranih 20.660 evrov.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.