Klic v sili: poglejte, kaj je Miha Šalehar rekel svojemu bratu #video

Tudi nocojšnji Milijonar bo dobrodelen in znani Slovenci bodo v parih poskušali zbrati čim več sredstev za pomoč Ukrajini. Svoje znanje in srečo bosta tokrat preizkusila tudi glasbenika Matevž Šalehar - Hamo in Martin Janežič.