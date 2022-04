"Upokojenka" spregovorila o načrtih za prihodnost #video

Tudi v tem tednu bomo v Milijonarju spremljali znane Slovence, ki bodo v parih poskusili zbrati čimveč sredstev za Ukrajino. Najprej bosta s kvizom nadaljevala Matjaž Jelen in Omar Naber, potem pa bosta na vroči stol sedla še Challe Salle in sveža športna upokojenka Špela Rogelj, ki je spregovorila o svojih načrtih za prihodnost.

Glasbenika Matjaža Jelena in Omarja Naberja je v prejšnji oddaji pri tretjem vprašanju in znesku 200 evrov prekinila sirena in zato bosta svojo pot v kvizu nadaljevala nocoj, kasneje pa bosta svoje znanje za dober namen preizkusila še raper Challe Salle in sveže upokojena smučarska skakalka Špela Rogelj, ki je bila pionirka na področju ženskih smučarskih skokov v svetovnem pokalu. Je tudi prva, ki je za našo državo priskakala zmago v svetovnem pokalu.

V kvizu Milijonar je voditelja Jureta Godlerja zato zanimalo, kakšni so njeni načrti za prihodnost po končani tekmovalni karieri. "Čisto jasne poti za naprej še nimam, ampak si želim ostati povezana s športom, nekaj v tej smeri," je povedala Špela. Voditelja je nato vseeno zanimalo, kako so po novem videti njeni dnevi.

"Trenutno imam še vedno obveznosti povezane s športom. Mislim, da sem v "penziji" en teden, tako da nisem še čisto doživela tega," je odgvorila, voditej pa se je nato pošalil, da je mislil, da bo njen odgovor v stilu upokojencev, ki vedno pravijo, da jim neprestano primanjkuje časa. Več v zgornjem videu.

Bo pa naša nekdanja odlična smučarska skakalka imela ob sebi tekmovalca, ki je v Milijonarju že navdušil. Za dober namen je pred dobrim letom pravilno odgovoril na deset vprašanj in zbral 2500 evrov.

Pomagate lahko tudi gledalci

Za Ukrajino bodo lahko darovali tudi gledalci kviza Milijonar. S poslanim SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 bodo darovali pet evrov ali deset evrov za pomoč Ukrajini.

