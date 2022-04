Ministra v Milijonarju razkrila, kaj najraje počneta v prostem času #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali še zadnjo v nizu dobrodelnih oddaj kviza Milijonar, v katerih so znani Slovenci svoje znanje preizkušali za pomoč Ukrajini. Tokrat bo Jure Godler gostil dva ministra.

To bo šesta epizoda Milijonarja, v kateri zbirajo sredstva za prizadete v vojni v Ukrajini. Na vročem stolu so se že zvrstili glasbeniki, igralci, športniki, umetniki, tokrat pa bo Jure Godler prvič gostil še politika. Svoje znanje bosta za dober namen preizkusila dva ministra, Mark Boris Andrijanič in dr. Jože Podgoršek, ki ju bomo tokrat spoznali tudi v bolj sproščeni luči.

Juretu Godlerju sta v oddaji med drugim razkrila, kako najraje preživljata svoj prosti čas, čeprav ga, kot pravita, trenutno nimata ravno na pretek. Več v zgornjem videu.

Ukrajini lahko pomagate tudi gledalci

Za Ukrajino bodo lahko darovali tudi gledalci kviza Milijonar. S poslanim SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 bodo darovali pet ali deset evrov za pomoč Ukrajini.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

