Andraž vendarle priznal, da ga je Kate res zmasirala #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se fantje zbrali na moškem druženju, na katerem so se pogovarjali tudi o dogodkih, ki so med pari povzročili kar nekaj napetosti in čustvenih odzivov.

Govorili so tudi o dopisovanju nekaterih udeležencev šova s Kate. Domna je med drugim zanimalo, ali drži govorica, ki kroži med pari, da sta Andraž in Kate nekaj imela. To je vse nasmejalo, Andraž pa mu je resno odgovoril in prvič priznal, kar je Kate v pogovoru s Sanelo že razkrila.

"S Kate sva se dobila, to je res. Tudi na masaži sem bil pri njej, to je tudi res." Domen mu je vskočil v besedo, ker ga je zanimalo, ali je šlo za masažo s srečnim koncem, a je Andraž to zanikal. Nato se je v pogovor vključil še Anže: "No, kaj je potem hujše? Dopisovanje ali masaža?"

Domen je menil, da je težava v očeh Hajdi večja, ker imata precej močnejšo zvezo, kot sta jo imela Andraž in Sanela. Andraž se je s tem strinjal. "Med vama so bila oziroma so čustva, med nama pa niso. Meni se zdi to velika razlika." Domen se je nato pošalil in Anžetu rekel: "Če si lopov, moraš biti velik lopov ali pa nič."

"Če bi jaz rekel Hajdi, da grem na masažo, ti to že marsikaj pove, saj so že vključeni dotiki. Nikoli ne veš, kaj bo. Že masaža je pretirana, ampak saj ve, kaj dela. Dovolj je star," je na samem svoje mnenje delil Anže. Več v zgornjem videu.

