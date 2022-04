Kazen ni bila dovolj boleča: nastavil je tudi zadnjo plat #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled smo bili priča neobičajni kazni za fanta, ki sta v družabni igri izgubila proti dekletoma. Nina in Hajdi sta poskrbeli za kar se da boleč lepotni tretma za svoja izbranca.

Med obiskom Hajdi in Anžeta pri Nini in Domnu, je padla ideja, da bi se pomerili v Activityu. Med igro moški ekipi ni šlo najbolje. “Nista ravno glupa, ampak malo pa,” se je pošalila. Podobno je opazila tudi Hajdi: “Fanta sta izpadla glupa. Črnolaska in plavolaska sta bili pametnejši.” Anže je tudi sam priznal, da se z Domnom nista najbolje izkazala, za kazen pa ju je čakala boleča depilacija z voskom.

Fanta sta slekla hlače, dekleti pa sta se hitro lotili depiliranja njunih nog. Anže pa se je drl od bolečin, ob tem pa je Hajdi priznala, da se zelo zabava. “Anže je malce bolj pi**ica,” je Anžetov odziv pokomentirala Nina in dodala, da bi svojega izbranca Domna z veseljem depilirala tudi po intimnih predelih.

Domna depilacija ni v primerjavi z Anžetom prav nič bolela in se je Nini odločil nastaviti še zadnjico. “Res mu bo treba jajčka depilirati, da bo kaj čutil,” je nagajivo dejala Nina. Več v zgornjem videu.

