Kate razkrila, kakšen naj bi bil Sandi za kamerami #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu, bo po burnem tednu Sandija in Kate obiskala strokovnjakinja Milena Pleško, ki bo poskušala ugotoviti, ali lahko zakonca še najdeta skupno pot.

Strokovnjakinjo Mileno Pleško je zanimalo, ali obstaja kakšna stvar, o kateri bi se Kate želela pogovoriti oz. za katero bi si želela, da jo prenese Sandiju.

"Želim si, da bi bil bolj sočuten, pozoren in da bi me znal poslušati, Ne pa da vsemu, kar rečem, nasprotuje," je povedala Kate. Z Mileno se je strinjala, da bosta morala s Sandijem delati na poslušanju, razkrila pa ji je tudi, da Sandi nanjo kriči in da se ob tem počuti neprijetno.

"Ko kriči name, se zaprem vase. Obdam se s kupolo, da njegovo kričanje ne pride do mene," je Kate razkrila strokovnjakinji, ko sta bili sami. Mileni je nato priznala, da si želi imeti s Sandijem odnos, ki ne bi temeljil samo na skupnem čiščenju. Več v zgornjem videu.

Ali bo pogovor s strokovnjakinjo pomagal, da bosta Kate in Sandi končno našla skupno pot, preverite v nocojšnji oddaji.

