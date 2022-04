Njene sanje je zatrl nekdanji mož #video

"Midva sva si različna. On je bil zame na začetku zelo pameten, bil je ves moj svet." Ne, Kate, nevesta iz eksperimenta Poroka na prvi pogled ne govori o svojem televizijskem ženinu Sandiju, ampak o nekdanjem partnerju iz realnega življenja. Skupaj imata sina, za katerega pravi, da je težko razumel, zakaj mami išče novega partnerja. A mu je razložila, da gre bolj kot ne za igro, pravi. Med snemanjem je fant pri biološkem očetu, za kar mu je Kate hvaležna, a težje sprejme to, da pri njem ni imela dovolj podpore.

Kate se je že od otroštva pa vse do 15. leta ukvarjala z manekenstvom in plesom. Zato jo še zdaj privlačijo televizijske kamere in odri. Da bi rada nadaljevala v soju luči, pa nekdanji mož ni razumel. In čeprav je, kot pravi, v resnici dober človek, razmišlja preveč negativno. In čeprav je imela pri njem vse, ji ni bilo dovolj. In to je natanko to, kar ji še danes zameri televizijski ženin Sandi, ki je že na medenih tednih razumel, da ona išče milijonarja. A Kate pravi, da že od nekdaj ve, kaj hoče. Pravi, da je že pri zgolj sedmih letih vedela, da bi rada imela svoj masažni salon. Še težje pa ji je bilo, saj je nihče v družini ni razumel. Že od 12. leta je tako prebirala pozitivne misli, poizvedovala o afirmaciji in se odločila za nov življenjski slog.

V tej energiji ni mogla rasti in je preprosto pristala na dnu. Želela je rasti, a so jo zavirali, opiše. Postopoma je prišla do svojega cilja, se odselila iz družinske hiše, a ljubezen še vedno išče.

