Kate priznala, da dvomi o uspehu nasvetov strokovnjakinje #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je po burnem tednu Sandija in Kate obiskala strokovnjakinja Milena Pleško. Vsak od zakoncev se je sprva pogovoril z njo na samem, nato je sledil skupinski pogovor, na katerem sta zakonca dobila nasvete za ravnanje v prihodnje. Kate sicer dvomi o njihovi uspešnosti.

"Me prav zanima, kaj se bo dogajalo in kaj se bo spremenilo ter kaj bo povedala. Pa tudi, ali me bo podprla in stala na moji strani ter ali mi bo dala kakšen nasvet. Zelo zanimivo bo. Sem v velikem pričakovanju," je po prihodu Milene Pleško priznala Kate. Milena je zakonca sprva vprašala, kako preživljata teden po ceremoniji. Prva se je oglasila Kate: "Napredujeva. Včeraj sva šla na Šmarno goro. Gor sem se povzpela prvič in meni je bilo res težko. Srce me je bolelo in ni pogoja, da bi šla tja vsak dan." Sandi je nato priznal: "Občutek je fantastičen. Mislim, da je moč opaziti veliko spremembo. Tudi energija je boljša."

Milena je predlagala, da se z vsakim od zakoncev sprva pogovori na samem, nato pa se bodo sestali vsi skupaj. Mladoporočenca sta se s predlogom strinjala in v dnevni sobi sta ostali Milena in Kate. Sandi je zapustil prostor, a priznal: "Mileni zaupam, sicer ne bi bil tu, kjer sem."

Milena je na začetku pogovora s Kate poudarila, da je Kate sama priiznala, da ni veliko vložila v odnos s Sandijem, ker je bila že na začetku nad njim razočarana. Mileno je zanimalo, ali je pripravljena dati Sandiju priložnost, da bi ga bolje spoznala. "Ne vem. Ne vem, kaj naj rečem. Bom videla sproti, kako bo šlo. Kolikor poznam Sandija, mogoče nekaj bo, nekaj zanimivega," je dejala Kate.

Strokovnjakinjo je zanimalo, ali obstaja kakšna stvar, o kateri bi se Kate želela pogovoriti oziroma bi si želela, da jo ona prenese Sandiju. Kate je dejala: "Želim si, da bi bil bolj sočuten, pozoren in da bi me znal poslušati. Ne pa, da vsemu, kar jaz rečem, da kontro." Z Mileno se je strinjala, da se bosta morala s Sandijem bolj poslušati, razkrila pa ji je tudi, da Sandi nanjo kriči in da se ob tem počuti neprijetno.

"Ko kriči name, se jaz zaprem vase. Obdam se s kupolo, da njegovo kričanje ne pride do mene," je Kate razkrila na samem. Mileni je priznala, da si želi imeti s Sandijem odnos, ki ne bi temeljil samo na skupnem čiščenju. Po zasebnem pogovoru z Mileno je Kate dejala, da se ji zdi Milena čudovita ženska, ki je na njeni strani in ji nedvomno želi pomagati, kar se ji zdi zelo pomembno.

Na vročem stolu pred strokovnjakinjo je Kate nato zamenjal Sandi, ki je pogovor začel s priznanjem: "Zelo težko mi je bilo pri srcu, ker nisem pričakoval tega." Milena ga je pomirila, da bi se tako v njegovi koži počutil vsak. Sandi je pojasnil, da je sicer slutil, da se nekaj dogaja, ker se je Kate umikala in bila v svojem svetu. Na samem je priznal: "Po vsem, kar se je zgodilo, sem se počutil nelagodno. Ona je bežala pred komunikacijo, tako da ne vem, s kom bi se jaz lahko pogovarjal."

Milena ga je povprašala, kaj si želi v odnosu s Kate v prihodnosti. "Da bi se slišala, da jo imam na telefonu, da bi šla kam skupaj in da bi kreirala dan skupaj ter da bi se tako bolje spoznala in prepletla prijateljske vezi," ji je priznal Sandi. Milena je poudarila, da bi se bilo smiselno posvetiti globini njunega odnosa, in Sandija prosila, naj da Kate priložnost takšni, kakršna je, saj se v razlikah lahko dopolnita med seboj.

Po dveh zasebnih pogovorih je sledil skupni, na katerem sta bila pred strokovnjakinjo oba zakonca. Milena Pleško je sprva poudarila, da si v odnosu oba želita isto, zato meni, da pred njima ni težka naloga. Sandi je na samem priznal: "Do zdaj tega komuniciranja ni bilo mogoče izvesti na obeh straneh. Jaz sem se po Grčiji zelo zaprl vase. Postavila mi je namreč neko bariero, iz tega pa se nisem znal izvleči." Strokovnjakinja je dejala, da si morata povedati mnenja in občutke, ki jih doživljata, vedno pa tudi preveriti, ali je drugi to slišal.

"Bolj se bom osredotočil na to, kako se bova dogovarjala in pogovarjala ter sklepala dogovore," je obljubil Sandi. Milena jima je svetovala, da vsak dan skupaj pripravita en obrok, obenem pa, naj se usedeta skupaj in pohvalita drug drugega. "Šla bova po vrsti, korak za korakom, potem pa bomo videli, kako bo vnaprej," je komentirala Kate. Strokovnjakinja jima je zadala še eno nalogo. Predlagala jima je, da si vsak večer povesta eno zgodbo iz svoje preteklosti in se na ta način bolje spoznata.

"Temu procesu ne zaupam povsem, ker se bo šele, ko bova midva s Sandijem brez kamer, pokazalo, kako pripravljen je sodelovati pri takih zadevah, ki jih ni vajen," je po koncu skupnega pogovora dejala Kate.