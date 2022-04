Nori glasbeno-plesni večer v oddaji Pri Črnem Petru

V soboto ob 19.45 bo Jasnin kandidat za sovoditelja pevec in plesalec Sebastian. Štajerec, ki ga širša javnost najbolje pozna po uspešnici Hočem to nazaj, s katero je osvojil slovensko občinstvo pred 20 leti, bo v gostilno Pri Črnem Petru prinesel plesnega duha.

Akterji Črnega Petra se bodo pod Sebastianovo taktirko vrteli v ritmih zumbe, na Sebastianovo pobudo pa bodo na začetni avizo oddaje Vse je fajn zaplesali v nekoliko osveženi koreografiji.

Sebastian vas bo zagotovo navdušil s svojo neizmerno energijo, ki jo zagotovo črpa iz svojih potovanj, voditeljske izkušnje pa ima še iz časov, ko je zelo uspešno vodil svoj glasbeni šov na eni od štajerskih televizij.

Glede na to, da se je Sebastian po pevski karieri bolj posvetil svoji plesni šoli, bo Jasna v njem prepoznala pravo osebo, ki bi ji pomagala uprizoriti znameniti dvig iz filma Umazani ples. Si predstavljate Jasno in Sebastiana kot Patricka Swayzeja in Jennifer Grey?

Foto: Ana Kovač

Novinar Regon se bo v želji po brezplačni pijači tokrat preobrazil v "znamenitega" škotskega koreografa. Ali mu bo tudi tokrat uspelo prelisičiti natakarico Sofijo, boste videli v soboto. Neverjetno, kaj so nekateri pripravljeni narediti za brezplačno pijačo.

Sobotni večer bo tudi s Sebastianovo pomočjo nekoliko nostalgično obarvan, saj nas bo skupaj s svojimi glasbenimi prijatelji Game Over in Be Pop vrnil kar nekaj let nazaj, ko je vsa Slovenija plesala na njihove plesne ritme. Mark, Denis in Steffanio nam bodo zapeli uspešnico Game over Igra za dva, v skupnem venčku uspešnic pa nam bodo v vrhuncu večera vsi skupaj zapeli svoje najbolj priljubljene pesmi, ki nas spominjajo na čase, ki jih več ni.

Foto: Ana Kovač

To pa še ni vse! Prav to soboto, ko bo pri Črnem Petru Sebastian s svojimi glasbenimi prijatelji, se bodo prvič po več kot desetih letih javnosti predstavili Atomik Harmonik v prvotni zasedbi: Jani Pavec, Frei Toni, Špelca Pavlin (nekdaj Kleinlercher) in Špela Grošelj. Zapeli nam bodo svojo novo pesem Baloni. Za dobre stare čase in svoje največje občudovalce, ki jih nekoč ni bilo malo, pa bodo seveda zapeli tudi venček svojih največjih uspešnic.

Atomik Harmonik bodo spet nastopili v originalni zasedbi. Foto: Ana Kovač

Tako plesnega in glasbeno bogatega večera Pri Črnem Petru nikakor ne smete zamuditi! Nastopili pa bodo še ansambel Unikat, Klapa skala, ansambel Šepet in ansambel Galama.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

