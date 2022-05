Očitki na večerji so Sandija močno prizadeli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili pete skupne večerje. Na njej je bila Danica mediator med Kate in Sandijem, saj mu je v imenu Kate postavila nekaj neposrednih vprašanj, v pogovor pa so se hitro vključili preostali člani omizja. Sandi je priznal, da so ga očitki nekaterih udeležencev šova močno prizadeli.

Danica se je po pogovoru s Kate odločila, da bo postala njen glas, zato je Sandija pred vsemi vprašala, koliko se dejansko trudi za njun odnos.

"Jaz sem se trudil in vložil 120 odstotkov. Dovolj sem se trudil," je odgovoril Sandi. Danico je nato zanimalo, ali upošteva nasvete strokovnjakov, na kar ji je Sandi odgovoril, da se je odločil poslušati predvsem svoje srce. Nekateri so se spraševali, ali je to res prava pot, Sandi pa je bil neomajen. "Vem, da delam prav, in nihče mi ne bo očital, da se ne trudim."

Danica je nato poudarila, da se ji zdi smiselno, da se nasvete strokovnjakov upošteva, saj so vsi prišli v šov samski, kar je pomenilo, da nečesa ne delajo prav, strokovnjaki pa jim lahko pri tem pomagajo. Sandi je nato ostro dejal, da je treba gledati na celoto, ne samo na zadnjih nekaj dni.

V debato se je vključil še Domen in priznal, da se je Sandi po njegovem mnenju v vseh teh tednih tako spremenil, da ga sploh ne zna prebrati. S tem se je strinjala tudi Nina. "Iz tistega ubogega in tihega, ki je zelo dober in dela vse lepo za druge, si zdaj postal vzvišen."

Nina je dodala, da ne ve, ali je Sandi igral prej ali igra zdaj. Sandi je poudaril, da ne igra, ampak samo pove realno sliko. "Če si se trudil zadnjih štirinajst dni, ne pomeni, da si se trudil ves čas," je povedal vidno razburjen Sandi.

Sandi je nato priznal, da so ga številni očitki prizadeli, saj se mu je zdelo, da so vsi pozabili na dejanja Kate izpred nekaj tednov, ko si je dopisovala z drugimi udeleženci šova in jim celo predlagala menjavo parov.

Sanela se je edina postavila na njegovo stran in ga branila pred napadi preostalih udeležencev šova. "Očitno so vsi pozabili, kaj je storila Kate. To se mi res ni zdelo primerno." Več v zgornjem videu.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Dogajanje v šovu bodo nocoj ob 21. uri pokomentirali tudi komentatorji oddaje Poroka na drugi pogled.

