Kate bi Sandiju svoje storitve zaračunala #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Sandi končno dočakal, da ga je njegova žena Kate zmasirala. Ob tem je poudarila, da je bila to edina brezplačna masaža, ki je je bil deležen.

Kate se je odločila, da bo Sandija peljala v njen masažni salon, kjer bo lahko spoznal njene prijatelje in preizkusil njeno masažo. Sandi je dejal, da se veseli izkušnje, saj meni, da bo ob tem doživetju bolje razumel njo in njeno delo.

Sandi se je tako končno ulegel na masažno mizo in se prepustil Kate. "Kate ima kar dobra znanja, to priznam. Privoščim ji, da nadaljuje s tem in se uči. Saj bolj, kot se učiš, boljši si," je povedal in priznal je, da je bil njen dotik topel, obžaluje pa, da tega ni bil deležen že prej. Na drugi strani je Kate poudarila, da si želi, da bi jo Sandi zdaj glede dela bolje razumel, saj jo to polni z energijo.

Sandi ni skrival navdušenja nad masažo in je priznal, da bi se ženinim rokam z veseljem večkrat prepustil, a je Kate ob tem poudarila, da njenih storitev ne bo deležen brezplačno. "Če mi bo plačal, potem ga bom masirala, tako pa ne. Moj čas je dragocen, prav tako kot je denar," je nekoliko presenetila s svojo izjavo. Več v zgornjem videu.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.