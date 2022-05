Z izjavo o posteljnih veščinah svoje žene poskrbel za začudene poglede #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Nina Domna pripeljala na obisk k sebi domov. Tam sta se jima pridružila še njena prijatelja. Pogovarjali so se predvsem o tem, kako sta se zakonca ujela. Domen je bil ob tem malce preveč odkrit, nad čimer prijatelja nista bila ravno navdušena.

Zakonca iz šova Poroka na prvi pogled sta priznala, da je v njunem zakonu veliko vzponov in padcev, se pa v zadnjem času zelo dobro razumeta. Prijateljica Nina je dejala, da se ji zdi, da je Nina srečna, ampak verjame, da se spoprijema z vrtiljakom čustev in da je včasih tudi zmedena.

Domen je moral povedati pet lastnosti, ki so mu na Nini najbolj všeč. Izpostavil je njeno razumevanje, pridno gospodinjenje in tudi to, da se odlično znajde med rjuhami. Te besede so Ninina prijatelja vidno šokirale, saj nista bila pripravljena na takšno odkritost. "Morda je bil za Nušo in Lovra glede tega preveč direkten," je o tem povedala Nina.

Tudi Lovro je na samem priznal, da bi bilo bolje, če Domen dogajanja v njuni spalnici ne bi tako izpostavljal: "Saj še nismo družina. Lahko bi kaj zadržal zase."

Ninina prijatelja sta nato opazila, da Domen ne nosi prstana, kar v zadnjem tednu opaža tudi Nina, ki se je odločila za to najti rešitev. "Pri njem doma sem videla, da ima verižico. Odločila sem se, da mu jo bom ukradla, mu dala prstan gor in ga tako presenetila, da ga bo lahko nosil okrog vratu in imel vedno na sebi. Ne bo on tako izgubil prstana, kot ga je Anže." Več v zgornjem videu.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.