Za to fasado se skriva toplina #video

Eksperiment Poroka na prvi pogled lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri na Planetu. Ta teden bodo obiskali svoje domače in tako bodo partnerji dobili vpogled v njihovo realno življenje. Sandija bo njegova Kate zmasirala, Danica pa bo v roke vzela puško in z Aleksandrom spoznala nov šport.

Danica in Aleksander, ki ju lahko spremljamo v eksperimentu Poroka na prvi pogled, sta odkrito spregovorila o tem, kako je priti v šov kot zadnji par. Zakaj je imel ženin zid okoli sebe in kako odnos gradita zdaj? Aleksander pravi, da sta trenutno v tretji gradbeni fazi. Odnos gradita na spoštovanju in zaupanju, a preteklost je pustila posledice tudi na njem. Oba imata namreč za sabo že en zakon in otroke.

Počasi spuščam ljudi k sebi in jim zaupam, pravi Aleksander, za katerim sta že en zakon in grda ločitev. "Zelo nelagoden občutek je, ko skrbiš za družino, greš k tej idili sreče, potem si pa vseeno samo človek."

Danica je že od vstopa v eksperiment vedno na vezi s svojimi otroki. "Vedno me sprašujeta, kaj delate, kam greste naprej in tako dalje, tako da sta zelo na tekočem," njihov trenutni odnos opiše Danica. Tudi Aleksander ima otroka, s katerima najraje preživlja čas v naravi. A sta oba previdna in zaščitniška do tega, da bi se njuni otroci spoznali. "Počasi, bomo videli, kaj se bo zgodilo na koncu eksperimenta in kam naju bo eksperiment popeljal," pravita zakonca.

Ne zamudite nadaljevanja Poroke na prvi pogled. Od ponedeljka do srede ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.