Tega o Hajdi gotovo še ne veste #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21.00, sta Anže in Hajdi obiskala dve nevestini prijateljici. Na obisku je Anže priznal, da se je v Hajdi zaljubil, prijateljica Anita pa je izdala tudi veliko podrobnosti o Hajdini preteklosti, ki je razlog za to, da je Hajdi danes tako zaščitniška in zadržana.

Hajdi in Anže sta obiskala nevestini prijateljici. Med obiskom sta zakonca povprašali, koliko časa sta že skupaj in kakšne načrte imata za prihodnost. Anže jima je povedal, da bi rad s Hajdi ostal do konca življenja, njegova nevesta pa je rekla, da bo raje počakala in videla, kaj jima bodo prinesli prihajajoči skupni tedni.

Anže je na samem priznal: "Mislim, da lahko po tem enem mesecu rečem, da sem se zaljubil v Hajdi. Zelo jo imam rad in zelo mi bo žal, če nama ne bo šlo, ker bi si res želel, da nama uspe." Anže se je nato pohvalil še s tem, kaj vse počne za Hajdi, njena prijateljica Anita pa je bila navdušena: "To je tako, kot bi zadela na lotu. Tega danes ne dobiš. To on dela vse spontano, ker ji želi povedati, da jo ima rad. Gre res za pristno ljubezen."

Anže je nato prijateljicam razkril še, kaj mu je na Hajdi všeč in kaj ga na njej malce moti. Anita je nato delila še eno svojo opazko: "Anže karakterno ni tako močen, Hajdi pa, kar je precej bolje, saj bi se sicer pohodila." Anžeta je nato zanimalo, kakšni so bili pretekli Hajdijini fantje, Anita pa mu je priznala, da so se veze slabo končale, kar je Hajdi privedlo tudi do tega, da je postala zelo zaščitniška.

Hajdi pa je na samem odkrito dejala: "Ne zaupam mu še. Ne vem, kdaj mu bom. Naredil je, kar je naredil, ampak gremo naprej. Zaupanje bo dobil, ko ga bo dobil." Anita je nato na samem pojasnila, da se Hajdi tega partnerskega odnosa boji, ker je čisto nasprotje od tega, kar je imela prej, o Hajdi pa razkrila tudi:

"Zelo je ranljiva. Njena duša je bila zelo poškodovana in zato je nezaupljiva. Zdaj je mogoče prehitro dobila preveč nežnosti in pozornosti, česar pa ona ni navajena." Nato je Anita priznala, da se ji Anže zdi zelo čudovit, za zakonca pa si želi, da bi v svojem odnosu našla čarobnost: "Ona je barbika, on pa princ na belem konju. Najti morata samo še čarobni napoj."

