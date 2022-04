Šok za Sanelo: ne spomni se, kaj je počela na ženski večerji #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili že četrte skupne večerje. Ena od tem pogovora je bil tudi ženski večer, kjer naj bi Sanela pregloboko pogledala v kozarec in Kate nekoliko zagrenila življenje.

“Ali se ti sploh spomniš, kaj si včeraj delala?” je Hajdi vprašala Sanelo. “Kaj sem delala? Spomni me, ker ne vem, kaj točno misliš,” je zaskrbljeno spraševala Sanela, ki si dogajanja zaradi preveč alkohola ni mogla priklicati v spomin. Ostala dekleta so nato povedala, da je bila Sanela nekoliko napadalna do Kate. Spet ji je očitala dopisovanje in masažo Andraža, zaradi česar je ozračje na večerji postalo zelo nesproščeno.

“Ja, zelo si bila vsiljiva in jaz sem ti samo rekla, da smo vse to že predelali in te prosila, če lahko to pustimo in začnemo novo pot,” je Kate pojasnila Saneli.

Sanela se Kate opravičila, nato pa priznala, da ji je vse to ušlo iz spomina: “Res mi ni bilo jasno, ampak očitno je res, tako da se ti iz srca opravičujem.”

“Včeraj si bila res malo preveč vsiljiva. Tudi, ko smo želeli iti naprej, smo ti rekli, da se usedi na drugo stran, ti pa si nas izredno grdo gledala, kakor da bi želela, da te pustimo pri miru. Po tem sem si rekla, da bom raje tiho,” pa je dogajanje na ženskem večeru opisala Hajdi.

Sanela ji je še enkrat priznala, da o tem ne ve nič. “Ne bom rekla, da je kriv alkohol, očitno pa je to spodbudil. Sem pa sama kriva, ker sem toliko spila.”

Hajdi meni, da je za Sanelin izpad krivo predvsem to, da svojih čustev ne izpove Andražu. “Sanela preveč skriva pred Andražem. Ne razkrije mu svojih čustev. Preveč igra. Stopi naj do njega in se mu izpove. Mogoče jo bo potem drugače gledal,” je povedala. Več v zgornjem videu.

