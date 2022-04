Sandi ob pripombi Kate izgubil živce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se prai srečali na skupni večerji, kjer je bila v središču pozornosti nekaj časa spet Kate. Njen izbranec Sandi je priznal, da so ga zadnja razkritja o odgajanju med Kate in ostalimi udeleženci šova močno prizadela.

Na koncu četrte skupne večerje je Aleksander želel nekoliko sprostiti ozračje, zato je Sandija prosil, naj jim končno pove vic, na katerega čakajo. Sandi ni bil najboljše volje, zato je iskreno povedal, da vica tokrat ne bo povedal.

Hajdi ga je vprašala, če je spet razočaran, Kate pa je pripomnila: “Pa kaj je s tabo, Sandi?” “Kaj je z mano? Vsak dan poslušam neke porazne teme,” je razburjeno odgovoril Sandi. Kate mu je odvrnila, da ne ve, o čem govori, ker ona ne sliši nič negativnega, samo pozitivno.

“Ti ne slišiš, jaz pa in mene to globoko prizadane,” je priznal Sandi, ki je pojasnil, da tovrstne teme posluša že tretji dan zapovrstjo. Kate mu je dejala, naj se ne obremnjuje, on pa je priznal, da se slabo počuti, ker neprestano posluša samo o Kate. “Pa bodi vesel, da je tvoja Kate popularna,” mu je rekla žena. Sandi se je samo prijel za glavo: “Kaj popularna? Zaradi tega?! Ljubi bog!” Več v zgornjem videu.

Sandi je nato pojasnil, da potrebuje več časa za prebolevanje stvari, soudeleženci šova pa so mu svetovali, naj si ne jemlje stvari tako močno k srcu. Kasneje ga je na pogovor povabil še Janko in želel razložiti, da ni sam kriv za nastalo situacijo, zato se naj to ne vpliva na njegovo počutje.

