Kate v seksi oblačilih izpolnila Sandijevo željo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu tudi nocoj ob 21. uri po oddaji Leta štejejo, se bo Sandiju izpolnila velika želja. Kate bo uslišala njegovo prošnjo in si nadela zapeljiva oblačila.

Strokovnjaki so parom v tem tednu naložili zelo zanimiv izziv "Da, dragi". Vsak udeleženec šova ima na voljo en dan, ko mu partner izpolni vsako željo. Sandi je imel le eno. Zaželel si je, da bi Kate počistila stanovanje v zapeljivi opravi.

Kate je imela najprej nekaj pomislekov in je Sandiju dejala, da ni prepričana, da ima v svoji omari seksi oblačila. Sandi se ni pustil motiti: "Vem, da jih imaš. Pri tebi to ni problem." Sandi je bil zadovoljen, da je končno prišel na vrsto, da si tudi on lahko malce privošči Kate, potem ko ga je ona dan prej peljala na stilsko preobrazbo.

"V seksi oblačilih še nisem čistila," je priznala Kate, Sandi pa jo je bodril, da je vse enkrat prvič. "Jaz se počutim samozavestno in seksi, zato vem, da bom to speljala z odliko," je izziv nato vendarle sprejela Kate.

Ko se je v svoji zapeljivi opravi pokazala Sandiju, ta ni mogel skrivati navdušenja. Kako se je vse skupaj končalo, pa preverite v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled.

Poroka na prvi pogled bo na sporedu tudi NOCOJ ob 21. uri po oddaji Leta štejejo. Nato bo sledila še komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled z voditeljico Špelo Grošelj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.