Seksologinja zatrjuje: Normalnega seksa ni! #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat posvetili prispevku v jutranji rubiki Življenje v rožnatem, ki je del petkove oddaje Jutro na Planetu. V njej se je Manja Stević pogovarjala s seksologinjo Vesno Jarc. Pogovor je bil precej vroč, v njem pa lahko med drugim izveste tudi to, kaj je normalen in kaj nenormalen seks ter kaj po mnenju strokovnjakinje v današnjem svetu onemogoča kakovostne odnose.

Manja je seksologinjo najprej povprašala, ali obstaja možnost, da oseba šele pozneje v življenju spremeni svojo spolno usmerjenost. Vesna je prikimala in v odgovoru dejala: "Seks je še vedno tabu. Družba nam ves čas ponuja informacije o tem, kaj naj bi bil normalen seks. Normalnega seksa pa ni. Normalno je tisto, kar je normalno zame, za vas oziroma za naše partnerje. Pomembno je to, da je nama dobro, potem pa normalno lahko počneva karkoli. Tudi če seksava na strehi."

Seksologinja je nato izpostavila, da obstajajo ljudje, ki imajo radi rutinski seks, kar pomeni, da radi seksajo ob istem času, na istem mestu in na isti način. Obstajajo pa tudi ljudje, ki so bolj nagnjeni k vedoželjnosti, raziskovanju in raznolikosti. Na podlagi tega se razlikuje tudi način zapeljevanja.

Vesna je nato poudarila: "Problem današnjega sveta je preveč izbire. Če pogledamo v zgodovino, ko smo živeli v manjših skupnostih, si imel takrat na izbiro pet moških. Danes jih imaš pa devet bilijonov. In potem greš z nekom v neki odnos, tudi če morda nisi zadovoljen, ob tem pa veš, da je zunaj še ogromno drugih priložnosti. Zaradi tega se nikoli ne prepustiš in ne predaš, ker misliš, da je nekje še nekaj boljšega." Po mnenju seksologinje pa prav ta izbira preprečuje kakovosten odnos.

