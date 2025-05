Pomembni nasveti pri obnovi kopalnice

#Prvi korak

Najprej je dobro določiti svoje želje in prioritete ter okviren znesek, ki ga bomo imeli na voljo.

#Velikost

Vsaka kopalnica ima glede na velikost svoje posebnosti in zahteve. Barve, postavitve in osvetlitev je treba prilagoditi velikosti vaše kopalnice.

V manjših kopalnicah je ob prenovi smiselno narediti optimizacijo prostora, da bo kopalnica čim bolj udobna in bo imela dovolj prostora za shranjevanje.

*V večjih kopalnicah izkoristite prostor. Večji prostor nam omogoča, da lahko kopalnico spremenimo v lasten velnes z večjo kabino za prho, dvema umivalnikoma itd.

Pred končno odločitvijo je izredno pomembno, da vemo, kakšna bo videti naša nova kopalnica. V Trgocev Logatec vam s pomočjo 3D-izrisa vašo kopalnico spremenijo v realnost. Ta korak je izredno pomemben, saj si pri vseh vrstah keramike, različni izbiri barv ali različnih možnostih postavitve težko predstavljamo realno sliko in vidimo, ali nam izbira ustreza. V Trgocev Logatec tudi hitro in strokovno svetujejo glede postavitve, kar vam bo močno olajšalo načrtovanje.

#Ploščice in barve

Izbira ploščic močno vpliva na končni videz vaše prenovljene kopalnice, zato predstavlja enega ključnih korakov pri njeni obnovi.

Trgocev ponuja širok spekter visokokakovostnih keramičnih ploščic, primernih za vse vrste prostorov – od kopalnic do dnevnih sob. Ponudba vključuje ploščice priznanih italijanskih proizvajalcev, kot so Supergres, Marca Corona, Ceramiche Piemme, Paul Ceramiche, Mariner, GIGA, Ascot, ki združujejo vrhunski dizajn in trajnost. Ne glede na to, ali iščete klasične ali moderne ploščice, vam bodo pomagali najti popoln izdelek za vaš projekt. Raziščite bogato izbiro in najdite ploščice, ki ustrezajo vašim potrebam!

Z uporabo 3D-izrisa si lahko realistično ogledate, kako bo vaša nova kopalnica videti z izbrano keramiko in drugimi elementi, kar bistveno olajša končno odločitev. Pomemben del odločitve sprejmemo že z izbiro stila ploščic, zato smo spodaj zbrali nekaj najpogostejših kombinacij, ki vam lahko pomagajo pri izbiri.

RAZLIČNE KOMBINACIJE: KLASIKA

Pri izbiri ploščic moramo biti pozorni, da izberemo keramiko iz iste kolekcije, saj bo tak interier deloval veliko bolj usklajeno. Kolekcije so običajno oblikovane tako, da so stenske in talne ploščice usklajene tudi po dimenzijah, kar prostoru doda prefinjen in eleganten videz. IMITACIJA LESA

Kombinacija z imitacijo lesa je danes izjemno priljubljena izbira pri oblikovanju kopalnic. Ploščice v lesnem videzu so na voljo v različnih oblikah, barvnih odtenkih in velikostih. Zaradi široke ponudbe jih lahko preprosto kombiniramo z različnimi vrstami keramike – ne le na tleh, ampak tudi na stenah, kjer pogosto služijo kot dekorativni poudarek. TEMNEJŠI KONTRAST

Če izberemo enotno keramiko za celotno kopalnico, lahko prostor hitro deluje dolgočasno. Da se temu izognemo, priporočamo uvedbo kontrasta. To lahko preprosto dosežemo z izbiro nekoliko temnejše talne keramike ali z uporabo temnejših ploščic v kabini za prho oziroma pri sanitarijah. Po želji se lahko odločimo tudi za temnejši vodoravni pas po steni. MOZAIK

Mozaik ostaja priljubljen način za popestritev prostora. Z uporabo mozaik trakov v kopalnici lahko ustvarimo zanimiv kontrast in se izognemo monotonosti. Mozaik je idealen za dekorativne pasove, niše ali poudarke na posameznih stenah. IMITACIJA MARMORJA

Ploščice v imitaciji marmorja prostoru dodajo občutek razkošja in elegance. Pogosto so v pakiranju na voljo različni vzorci, kar naredi končni učinek še bolj avtentičen. Poleg klasičnih dimenzij so na voljo tudi večji formati, ki še dodatno poudarijo razkošen videz.

# Ogrevanje v kopalnici

Odločitev o ogrevanju v kopalnici je izredno pomembna. Obstaja več vrst. Ena od priljubljenih rešitev je talno gretje, ki se namesti pod talne ploščice. Tak sistem ne le ogreva prostor, ampak hkrati poskrbi, da so hladne ploščice prijetno tople na dotik, ter zagotavlja bolj enakomerno in prijetno temperaturo zraka.

Kopalniški radiator je lahko odlična dopolnitev k talnemu gretju. Uporabite ga lahko kot dodatni vir toplote v zimskem času ali samostojno, kadar talno gretje ni vključeno – na primer poleti.

Če se odločite samo za cevni radiator, ga lahko opremite z dodatki za obešanje, kar vam omogoča več prostora za sušenje brisač ali perila – hkrati pa ohranja estetski videz kopalnice.

Za vse, ki načrtujete obnovo in iščete optimalno rešitev za ogrevanje, so vam na voljo strokovnjaki v Trgocev Logatec, kjer vam bodo z veseljem svetovali in pomagali pri načrtovanju.

# Kakovost

Pri prenovi kopalnice je ključno, da izbiramo kakovostne materiale. Čeprav je lahko nižja cena na prvi pogled privlačna, pogosto pomeni slabšo kakovost, kar lahko kasneje povzroči dodatne stroške zaradi popravil ali zamenjav. Zato naj bo kakovost vedno na prvem mestu.

Še posebej previdni moramo biti pri izbiri vgrajenih elementov, saj je te pogosto težje popravljati ali menjati. Slaba kakovost materialov in neustrezna vgradnja lahko hitro privedeta do visokih stroškov in dodatnih zapletov, ki se jim z ustrezno izbiro lahko izognemo.

Prenova kopalnice je lahko zahteven, a hkrati vznemirljiv projekt, ki prinaša veliko zadovoljstva. Vendar pa zahteva tudi veliko časa, premišljenega načrtovanja in usklajevanja. Da bi bil postopek čim bolj preprost in brez stresa, priporočamo, da se prepustite nasvetom strokovnjakov v salonu Trgocev Logatec. Ti vam bodo skozi celoten proces – od načrtovanja do izvedbe – nudili strokovno podporo in praktične rešitve, da skupaj ustvarite popolno in funkcionalno kopalnico.

