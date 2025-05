Imate mnenje o Trumpovih carinah in o tem, kaj mora EU storiti?

Gospodarsko ministrstvo podjetja in ostale zainteresirane vabi k sodelovanju na javnem posvetovanju o potencialnih carinskih protiukrepih na uvoz ameriškega blaga, če pogajanja v trgovinskem sporu, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump, ne bodo uspešna. Javno posvetovanje traja do 10. junija.

Evropska komisija je v četrtek sporočila, da bi lahko EU v primeru neuspelih pogajanj v trgovinskem sporu z ZDA uvedla dodatne carine na uvoz ameriškega blaga v vrednosti 95 milijard evrov. O seznamu izdelkov je začela tudi javno posvetovanje.

Seznam izdelkov za dodatne carine vključuje industrijsko in agroživilsko blago

Na seznamu je večinoma industrijsko, pa tudi agroživilsko blago. Na njem so med drugim letala, motorna vozila in njihovi deli, stroji, vključno s kmetijskimi, elektronska oprema ter gospodinjski aparati, poleg tega pa še meso, sadje, zelenjava in alkohol.

Javno posvetovanje o omejitvah izvoza iz EU v ZDA

Komisija je obenem začela javno posvetovanje o omejitvah izvoza določenega blaga iz EU v ZDA, vrednega 4,4 milijarde evrov. Na tem seznamu so med drugim odpadni aluminij, jeklo in železo, toluidini in njihovi derivati, snovi za dodajanje vonja za pijače in napitke ter encimi.

Rok za javno posvetovanje je 10. junij

Obe javni posvetovanji sta odprti do 10. junija.

Trump zamrznil dodatne carine, a nekatere še vedno veljajo

Čeprav je Trump aprila za 90 dni zamrznil napovedane 39-odstotne dodatne carine na uvoz blaga iz EU, pa še vedno veljajo 25-odstotne dodatne ameriške carine na uvoz jekla in aluminija ter avtomobilov in avtomobilskih delov in desetodstotne splošne dodatne carine na uvoz večine preostalega blaga.

EU išče obojestransko koristno rešitev v trgovinskem sporu z ZDA

Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so v sporočilu za javnost zapisali, da EU vse od začetka uvedbe neupravičenih in škodljivih carinskih dajatev ZDA daje prednost iskanju obojestransko koristne in uravnotežene rešitve s pogajanji.

Priprava morebitnih protiukrepov za zaščito potrošnikov in industrije

Ta potekajo na politični in tehnični ravni. Vendar pa unija vzporedno s pogajanji in za primer, da pogovori ne bi prinesli zadovoljivega rezultata, pripravlja tudi morebitne protiukrepe za zaščito svojih potrošnikov in industrije. Javno posvetovanje je korak v procesu priprave protiukrepov, ne pomeni pa, da bo do sprejetja protiukrepov dejansko prišlo.

Ministrstvo za gospodarstvo poziva podjetja k sodelovanju v javnem posvetovanju

Podjetja in druge zainteresirane na ministrstvu vabijo k izpolnitvi vprašalnika, ki je objavljen na spletni strani Evropske komisije. Vabijo jih tudi, da svoja mnenja in stališča posredujejo ministrstvu. S tem mu bodo v pomoč pri pripravi stališča Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protiukrepov EU.