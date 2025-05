Neizprosne številke: tako je na EU vplivala Trumpova carinska vojna

Obseg storitev se je februarja tako v državah z evrom kot v celotni EU na mesečni ravni skrčil za 0,1 odstotka. V medletni primerjavi so statistiki beležili 1,7- oz. 2,1-odstotno rast. Slovenija je bila med državami z največjim mesečnim padcem obsega storitev, krčenje je beležila tudi na medletni ravni.

V mesečni primerjavi se je obseg storitev v transportu in skladiščenju v evropskem območju povečal za 0,4 odstotka, v EU pa zmanjšal za 0,1 odstotka. V turizmu in gostinstvu se je v obeh skrčil za 1,1 odstotka ter v informacijski in komunikacijski dejavnosti za 0,2 odstotka. V poslovanju z nepremičninami se je zmanjšal za 1,0 oz. 1,2 odstotka.

Na področju strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti se je v območju z evrom na mesečni ravni okrepil za 0,1 odstotka in v EU za 0,4 odstotka. V administrativnih in pomožnih storitvenih dejavnostih se je medtem zmanjšal za 0,5 oziroma 0,6 odstotka.

Slovenija februarja med državami z največjim padcem obsega storite

Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, se je obseg storitev februarja na mesečni ravni najbolj zmanjšal na Malti (–3,7 odstotka), v Bolgariji (–1,6 odstotka) ter Avstriji in Sloveniji (v obeh –1,4 odstotka). Največje rasti so zabeležili na Slovaškem (+1,9 odstotka), v Belgiji (+1,1 odstotka) in na Poljskem (+0,8 odstotka).

Medletno so bili padci največji na Madžarskem (–6,4 odstotka), Malti (–3,8 odstotka) in v Italiji (–2,6 odstotka), rasti pa na Danskem (+12,8 odstotka), v Luksemburgu (+8,1 odstotka) in Grčiji (+7,1 odstotka). Slovenija je v medletni primerjavi beležila 0,5-odstotno krčenje obsega storitev.