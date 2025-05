Uporniške paravojaške Sile za hitro podporo (RSF) danes peti dan zapored z brezpilotniki napadajo območja na jugu in vzhodu Sudana, vključno z mestom Port Sudan. Spričo napadov iz pristaniškega mesta, kjer ima v času državljanske vojne sedež mednarodno priznana vlada, bežijo civilisti. Več držav svoje državljane poziva, naj zapustijo to državo, med drugim tudi Kitajska, ki v zadnjih letih krepi svojo prisotnost v Afriki.

Kot sta za francosko tiskovno agencijo AFP povedala neimenovana vira, so sile RSF danes napadle glavno pomorsko oporišče sudanske vojske blizu Port Sudana ob Rdečem morju in njena skladišča goriva v mestu Kosti na jugu, slabih 330 kilometrov južno od prestolnice Kartum.

Port Sudan je sicer doslej veljal za varno mesto. V njem je zatočišče našlo več sto tisoč razseljenih prebivalcev Sudana, kjer od aprila 2023 divja državljanska vojna med silami RSF in redno vojsko.

Razmere so se občutno spremenile v nedeljo, ko so začele uporniške sile RSF Port Sudan napadati z brezpilotniki. Foto: Reuters Mesto je glavna vstopna točka za humanitarno pomoč, v njem pa se med drugim nahajajo uradi ZN in zadnje delujoče mednarodno letališče v državi. Tam ima tudi sedež vlada, saj je bil Kartum do nedavnega pod nadzorom upornikov.

Razmere so se občutno spremenile v nedeljo, ko so začele sile RSF mesto napadati z brezpilotniki, zaradi česar so se civilisti, med katerimi so številni razseljeni, pognali v beg. Med cilji, zadetimi v napadih, je med drugim omenjeno letališče, največje obratujoče skladišče goriva in glavna mestna elektrarna.

Zaradi zaostritve razmer bi lahko umrlo veliko civilistov

"Ta velika zaostritev bi lahko povzročila veliko število civilnih žrtev in nadaljnje uničevanje ključne infrastrukture," je v sredo dejal Stephane Dujarric, tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa. Opozoril je, da se bodo zaradi napadov humanitarne potrebe v državi še povečale, izvajanje humanitarnih dejavnosti pa bo še težje kot doslej.

Državljanska vojna v Sudanu je doslej zahtevala na desetine tisoče življenj, razseljenih pa je skoraj 13 milijonov ljudi. ZN so razmere večkrat opisali kot eno najhujših humanitarnih kriz na svetu v zadnjem obdobju.

Več delov države pestijo lakota, bolezni in splošno pomanjkanje, spolno nasilje, zlasti nad ženskami in deklicami, pa naj bi oboroženci izvajali načrtno in sistematično.